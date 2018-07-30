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Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 45
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
понедельник, 30 июля 2018 18:18
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Зроблено в Україні

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— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, — донька сміється із моїх пригод.

На день народження я купив їй новий телефон. Той, що був раніше, дістався мені в спадок.

— Тепер тобі треба піти й укоротити картку, — інструктує Світлана. — Бо твоя не підходить.

Іду в "Київстар", що на черкаському Хрещатику.

— Погуляйте хвилин сорок, — каже продавець. — Я зараз зайнятий.

Приходжу через годину.

— Вибачте, у нас не працює програма. Ви не могли б піти в інший сервісний центр?

— Хлопці, я взагалі-то на роботі, — починаю сердитися. — Почну бігати містом — стану безробітним.

За півгодини приходжу втретє. Нарешті програма працює. Замість брюнета мене обслуговує блондин.

— Давайте сюди вашу картку, — каже.

За 5 хвилин вручає мені нову. Дякую і прощаюся.

— А ви би не хотіли, щоб я переніс вам номери зі старого телефону в новий? — пропонує.

Я відмовляюся, але він наполягає.

— Подумайте, у вас понад 300 номерів. Скільки часу витратите на те, щоб перенести їх вручну!

Я не вмію відмовляти наполегливим. Дістаю з кишені 140 гривень.

— Один момент, — каже блон­дин і проводить над моїм телефоном якісь маніпуляції.

За хвилину повертає. Однак замість імен і прізвищ у телефонній книзі самі лишень номери без підписів. Я німію.

— Сталося непорозуміння, — каже блідолиций. — Ваш попередній телефон був занадто старим. Тому перенеслися лише цифри.

— А навіщо мені номери без підписів? — запитую. — Як я знатиму, чий це номер?

Вдома переписую номери й прізвища вручну.

За півгодини Світлана просить застібнути нову блузку. Обновку привезла з Франції, коли була там у мовному таборі. Блузка дуже стильна — фірми "Жаклін де Янг". Донька вдягає її у виняткових випадках.

Коли застібаю, краєм ока дивлюся на етикетку. Там маленькими буквами написано: Made in Ukraine.

Автор: Юрій СТРИГУН
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30
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