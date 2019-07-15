Вітер із Москви

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 459
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 576
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2826
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1242
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 765
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1890
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1638
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5527
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 945
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 459
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1575
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 765
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 558
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2538
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 36
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
понедельник, 15 июля 2019 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Вітер із Москви

  Комментировать

На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і сміються. Байдуже, що пів на четверту ночі. Здається, ці люди взагалі ніколи не сплять.

Ми з донькою виглядаємо зі своїми валізами білими воронами. Нас не пустили в Польщу й тепер повертаємося додому. О шостій ранку до ковельської автостанції під'їжджає простенький, перероблений із вантажного білий бус на Київ. Вартість поїздки — 345 гривень. У дорозі 7 годин.

У салоні ми вдвох. Засинаємо миттєво. Не звертаємо уваги на пасажирів, яких водій підбирає дорогою. Години за три прокидаюся. Сусідку позаду не бачу, а чую. Типовий московський акцент — ковтає голосні, розтягує звук "а".

— В России обычные судьи получают по 300 тысяч рублей. Живут, ни в чем себе не отказывают.

На одній із зупинок продовжує свою агітацію.

— Вы думаете, что стали ближе к Европе? Да Россия, в отличие от вас, намного ушла вперед.

Нарешті не витримує водій.

— Був я у вашій Москві, — каже. — Не сподобалося. У центрі ще щось пробують робити. А далі — сірість, бруд і агресія на кожному кроці. Страшенно неприємна країна. Тут — зовсім інші люди.

Тітка замовкає. Перед самим Києвом, коли спека стає немилосердною, запитує водія.

— А паачему вы каандишн не включаете?

Дядько обертається і дивиться на неї, як на польовий овоч.

— Бо його немає!

На залізничному вокзалі у столиці розбігаємося. Ми їдемо автобусом у Тальне на Черкащину, а вона — спішить до потяга на Росію.

Увечері нарешті біля хати. Стає прохолодно. Насувається темна хмара. З-за Гордашівки зривається північний вітер.

— Москалі розсердилися і включили каандишн, — Світлана зачиняє всі вікна.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вітер із Москви». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июля

На Донбассе начались массовые забастовки

Театр побудовали на месте церкви

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 37870
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15 смешных животных, которые попали под прицел уличных камер
15
 Просмотров: 33823
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу Просмотров: 29462
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 13374
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
Как выглядели жители Николаева в XIX в. - подборка фото
20
 Просмотров: 10908
Юрій Стригун
Доїхати до Леґедзиного Просмотров: 1512
Голка під нігті 5 Просмотров: 1512
Здрастуй, Польща 1 Просмотров: 3087
Вічний борг Просмотров: 1161
Заробив 1 Просмотров: 1827
Больше всего комментируют
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
5
На выборы в Раду партии потратили уже полмиллиарда гривен
4
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
4
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1080
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua