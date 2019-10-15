Рейчел із Грузії

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 792
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2727
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1179
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4131
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2646
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 882
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6012
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1035
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1431
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3465
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6858
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1530
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 819
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 63
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
вторник, 15 октября 2019 17:06
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Рейчел із Грузії

  Комментировать

— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — американець, а мати — бельгійка. Вона приїхала вчити голландську мову. А живуть вони — у Грузії.

Я дивуюся примхам долі. Згадую людей у моєму Тальному, які ніби висаджені в чужий ґрунт, прийнялися й жили тут.

Мій учитель географії Георгій Штейн був чистокровний німець: акуратний, інтелігентний, усміхнений. Він педантично вів щоденник із юності. 1942-го в лісопарку зустрів льотчиків люфтваффе, які там відновлювалися від поранень.

"Ось вони, вороги наші", — писав.

Йому би жити в німецькому містечку, грати в шахи з бюргерами, читати "Шпігель" вихідними, але доля занесла його в Тальне. Тут місив болото, славив партію і водив школярів на колгоспні поля збирати врожай.

Або Теодор Новицький. Поляк із Померанії пішов із Червоною армією бити німців. Потім осів в Україні. Викладав німецьку в будівельному коледжі. Досконало знав англійську й французьку. Його знання в провінційному Тальному не були потрібні. Що його тут тримало — невідомо.

Мій дядько Станіслав мав за плечима Армію Крайову й німецький полон. Перемогу зустрічав у Баварії. Міг виїхати в США, Австралію чи піти у війська ООН. Але одружився з українкою і загнався в Тальне. Був слюсарем водоканалу. Коли всі сачкували, він працював. Трудова книжка була списана подяками.

По приїзду Світлани з Бельгії розповідаю їй усі три історії. Вона перебиває.

— А ти знаєш, що Рейчел ніколи не була в Грузії? Навіть уяви не має, де це.

Від подиву я роззявляю рота.

— Вона типова американка зі штату Джорджія на півдні США, а не Грузії, — сміється донька. — Англійською — це звучить однаково.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рейчел із Грузії». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
октября

Правительство разрешило изымать землю

Президента "Шахтера" разовало на куски

Студенты вышли с требованием отставки правительства

Тело шпионки передали в анатомический театр

Вдохновитель Гитлера был психически больным философом

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 48682
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 41932
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 37159
Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября
Астролог рассказала, чем шокирует неделя с 14 по 20 октября
 Просмотров: 17946
Больше месяца искали 18-летнюю студентку столичного вуза
Больше месяца искали 18-летнюю студентку столичного вуза Просмотров: 16372
Юрій Стригун
Лавка під вікном 1 Просмотров: 1125
Раша Срака Просмотров: 2187
Мусьє Степан 1 Просмотров: 1431
Кавуни 1 Просмотров: 1287
Вулиця Ямамото 1 Просмотров: 990
Больше всего комментируют
5
Зеленский призвал участников акций ко Дню защитника Украины не делать "картинку для российских СМИ"
5
Глава "Слуги народа" извинился перед протестующими против капитуляции
4
Рейтинг Зеленского резко упал
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
Голосов: 4345
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua