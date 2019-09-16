 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
1 Просмотров: 657
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 837
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2367
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1188
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2889
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1404
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2088
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2925
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1152
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1656
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4707
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1656
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30906
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
Просмотров: 0
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
понедельник, 16 сентября 2019 17:05
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Кавуни

  Комментировать

За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня.

Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її заслали на південь у село Запорізька Балка. Замість мови й літератури вона викладала хімію, в якій не тямила нічого, і фізкультуру.

— Даю хлопцям м'яча, й вони ганяють увесь урок, — згадувала. — А зранку йдуть у школу повз баштан і приносять мені величезного кавуна. Найбільшого, який там ріс.

У дитинстві я рахував дні до серпня, коли починався сезон кавунів. У Тальному вони продавалися в залізній сітці навпроти відділу міліції. Це була єдина черга, в якій міг вистояти кілька годин.

Та найбільше свято наступало у вересні. Школа, в якій мати викладала, відправляла вантажівку в Херсонську область по кавуни. Старенький ГАЗ-51, "літучка" з командою у складі двох шоферів, урочисто виїздив.

— Скільки замовлятимемо? — питала мати.

— Мамо, 100 кілограмів, не менше, — клянчив я.

Машину чекали тиждень, і це були найважчі сім днів. У день приїзду я біг дивитися на процес. Кавуни в кузові були перемішані із соломою, щоб не побилися дорогою. Мати діставала чотири сірі, добряче випрані мішки. Сусід-старшокласник Гена Савченко заносив мішки з кавунами у веранду.

Боже, який це був запах! Аромат від кавунів бив у ніздрі так, що я з'їдав їх за тиждень замість того, щоби розтягнути задоволення на місяць.

Усі шкільні негаразди тьмяніли на тлі думок про гору кавунів у веранді.

А це кілька років тому навпроти мого будинку в Черкасах збудували супермаркет "Велика кишеня". Щодня ми з молодшою донькою тягаємо звідти великі відрові кавуни — набагато більші від тих, що колись привозили у школу "літучкою".

— Кавуни добрі, але в них нема аромату, — виголошую.

— Батьку, ти що? — дивується донька. — Вони пахнуть божественно!

Я не сперечаюся. Бо це запах Світланчиного дитинства, а не мого.

Автор: Юрій СТРИГУН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кавуни». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
сентября

Начали строить один из самых известных парков в Украине

В Киеве открыли вуз для русификации украинцев

"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе

"Динамо" уничтожило российского чемпиона во втором тайме

Польское правительство взялось за украинцев

Княжеством Русским Украины побыла всего полгода

Самое читаемое
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты из дикой природы
22
 Просмотров: 143473
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
10
 Просмотров: 33318
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 28971
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 26540
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк
Жить осталось несколько дней - стало известно состояние Заворотнюк Просмотров: 18063
Юрій Стригун
Вулиця Ямамото 1 Просмотров: 945
Мері 1 Просмотров: 1278
Морський закон Просмотров: 1215
Похорони Брежнєва Просмотров: 423
Росіянка Просмотров: 450
Больше всего комментируют
7
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
6
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
3
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
2
Мэр Одессы Труханов выступил на конференции в Лондоне
2
Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ
Голосов: 1007
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua