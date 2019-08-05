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Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
понедельник, 05 августа 2019 17:04
Юрій Стригун
Юрій Стригун
Юрій Стригун

Без душі

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Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — співав цапиним голосом.

А Борода — інша справа. У нього голос, слух і харизма. Зовнішність відповідна — крислатий капелюх, розумні очі, борода. Одна біда — роками співає російські пісні. Я спочатку не давав йому нічого, але поступово він розтопив моє серце. Дуже вже старається чоловік.

Два тижні тому він знову зайшов у вагон. Дивлюся в гаманець. Найменша купюра — 10 гривень. Борода починає:

Выйду ночью в поле с конем,

Ночкой темной тихо пойдем!

Хіт групи "Любе" у нього виходить так гарно, що мимоволі зачаровуєшся. Кидаю десятку й сідаю з почуттям виконаного обов'язку. Та наприкінці нашорошуюся.

Золотая рожь да кудрявый лен

Я влюблен в тебя, мой край, я влюблен!

Як я міг забути! Це ж пісня про Росію! Борода наприкінці змінив текст і замість "Росії" співає "мій край". Почуваюся ошуканим. Це ж тепер подумає, що за пісні про Росію більше дають.

Постановляю місяць йому не платити. Вчора знову їду потягом. Борода тут як тут. Я ховаю гаманець подалі й налаштовуюся слухати черговий російський хіт.

Але він мене дивує:

Ніч яка місячна, зоряна, ясная!

Уперше співає українською. Я знову дістаю десятку. Голос і слух у виконавця нікуди не поділися. Але він безсовісно плутає куплети. Сам це розуміє і аж мружиться з досади. Я кидаю йому гроші.

Історію розповідаю вдома дружині.

— Подумаєш, новина! — каже Надя. — Учора він "Червону руту" співав. Пісня для нього чужа, і він у неї душу не вкладає.

Згадую покійного сусіда. Після війни він учився в Києві на інженера. А майбутню дружину знайшов у гуртожитку швейної фабрики. Викликав її на побачення піснею:

Ніч яка місячна, зоряна, ясная

Видно, хоч голки збирай!

Вийди, коханая, з швейної фабрики,

Вийди, штани залатай!

Сусідка досі розказує, що чоловік ніколи не фальшивив. Виходило гарно, з душею.

Автор: Юрій СТРИГУН
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