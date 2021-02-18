– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – розповідає знайомий Андрій.

Він недавно звільнився з поліції. Обговорюємо скандал у місті Городище на Черкащині. 5 лютого там двоє поліцейських півтори години катували 28-річного Віталія Бердника. Вибивали зізнання в крадіжці. Припинили, коли той перестав реагувати на удари. Згодом слідчі довели, що Віталій не крав. Від виконання обов'язків відсторонили чотирьох поліцейських, ще двох – звільнили.

"Били кулаками, ногами, шлангом від вогнегасника, пляшкою з водою, стільцем. Вони посадили мене в автомобіль і говорили, що все компенсують", – розповів постраждалий. Тоді йому пропонували гроші, але він відмовився. Вимагає, аби кривдників покарали.

– Принциповий попався, – додає Андрій. – Бо з більшістю жертв вдається домовитися.

– Багато таких випадків під час служби було?

– Та було всяке. Особливо, коли керівництво на голову давило. Казали, якщо ти його не дотиснеш, то ми тебе. А хто хоче без грошей, із доганою та позором залишитися. Мусив вислужитися. Та Бог усе бачить.

– І пробачить?

– Та чому ні? У поліції ж не тільки підозрюваних б'ють. От ми колись допомогли до пологового дістатися жінці, яка народжувала. І дитину розшукали, яка після школи додому не повернулася. Тож усе компенсували.