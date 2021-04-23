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Журналисты нашли связь между российскими агентами и взрывами в Болгарии

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Журналисты нашли связь между российскими агентами и взрывами в Болгарии
Агенты ГРУ находились в Болгарии, когда там произошли взрывы. Фото: pexels.com

СМИ зафиксировали присутствие российских тайных агентов в Болгарии когда там произошли взрывы на военных складах.

Один из бывших министров обороны Болгарии призвал возобновить расследование подобных взрывов после расследования в Чехии, сообщает Radio Free Europe.

Анализ болгарской службы радио предоставил дополнительные доказательства связи между российским ГРУ и болгарскими взрывами.

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При взрывах на заводе ВАЗ весной 2015 года не менее шести россиян регулярно приезжали и уезжали в Болгарию. Их идентифицировали как агентов ГРУ. Данные о полетах и ​​информация об отслеживании GPS собраны Bellingcat указывают на присутствие еще одного агента ГРУ в Болгарии в 2014-м.

Сенат Чехии признал взрывы на складах боеприпасов 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы, актом государственного терроризма против члена Евросоюза, а значит, и против всего ЕС. За резолюцию проголосовали 67 из 72 членов Сената.

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