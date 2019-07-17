Жителей русской глубинки оповестили об их смерти

Люди получили извещения о своей смерти. Фото: pravoslavie.ru

Жители российского Яранска Кировской области получили письма о своей смерти.

В них просили наследников земельных участков обратиться в городскую администрацию для подтверждения права собственности, сообщает РИА "Новости".

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По словам главы Яранского поселения Николая Зыкова, недоразумение произошло из-за технического сбоя. Всего сотрудники администрации отправили 25 ложных писем.

"Мы извинились перед всеми. Лично с каждым встретились и принесли извинения", - рассказал чиновник.

В Мариуполе Донецкой области патрульные полицейские случайно задержали 45-летнего мужчину, который 8 лет назад инсценировал собственную смерть и все это время скрывался от следствия.