Жестокой традиции конец: в Дагестане запретят женское обрезание

Фото: Bess Hamiti from Pexels Впервые муфтия высказался о проблеме женского обрезания.

Операцию над женскими половыми органами врач будет проводить исключительно по медицинским показаниям.

Об этом заявил муфтия Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев, пишет НОЖ.

Женское обрезание – это процесс, когда девушке удаляют, прижигают или сшивают наружные половые органы. Процедуру проводят от рождения до 15 лет.

Подобное увечье считается необходимым явлением, нормой. Оно ассоциируется с культурными идеалами красоты, чистоты и скромности. В то время, когда женщина с клитором считается нечистой.

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"Ислам запрещает калечить тело человека, будь то мальчик или девочка", – сказал Атаев.

Добавил, что в ближайшее время выпустит фетву о запрете подобной традиции.

После чего операцию над половыми органами сможет проводить только врач и только по медицинским показаниям.

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