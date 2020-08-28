Жестоко убили темнокожего подростка

Эммет Тилл / Getty Images

28 августа 1955-го во время визита к родне в американском Мани, штат Миссисипи, убили 14-летнего афроамериканца Эммета Тилла из Чикаго. Причиной послужило то, что он якобы пробовал флиртовать с белой девушкой за несколько дней перед этим. Ее муж и брат похитили парня, заставили раздеться, избили до полусмерти в своем сарае, выкололи глаз, а потом пристрелили. Тело отвезли и сбросили в реку, привязав к шее колючей проволокой лопасть винта.

Тилл был из Чикаго. Посещал родственников на юге, в Мани, когда познакомился с женой хозяина небольшого продуктового магазина, 21-летней Кэролин Брайант. По разным версиям, присвистнул, обращаясь к девушке, или схватил за руку. Несколько дней спустя родные Брайант пришли в дом двоюродного деда Тилла, схватили парня и жестоко убили. Через три дня тело нашли и подняли со дна реки.

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Тело отправили в Чикаго, где мать растила сына без отца. Она настояла на публичных похоронах с открытым гробом, чтобы все видели результат убийства. Десятки тысяч пришли на похороны. Фото изувеченного трупа были в газетах и журналах, объединив афроамериканскую общественность и сочувствующих белых. Резонанс повлиял на проблему бесправия чернокожих.

Сначала местная пресса и стражи порядка осудили насилие в отношении Тилла, призвали к правосудию. Вскоре приняли сторону жителей штата, поддержавших убийц. В сентябре 1955-го суд присяжных, состоявший исключительно из белых, оправдал убийц.