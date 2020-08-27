Жертвам сексуального насилия запретили говорить

Участница кампании #LetUsSpeak / Supplied

В австралийском штате Виктория скандал из-за начала действия изменений в Законе о судебном производстве. Он запрещает жертвам сексуального насилия публично называть свои имена или другие данные. Нарушение предусматривает более $3,3 тыс. штрафа или 4 месяца за решеткой. Авторы изменений, принятых в феврале, объясняют, что наоборот стремились защитить жертв незаконной публичности.

Называть в соцсетях, СМИ или автобиографии свои имена жертвы изнасилований или педофилии смогут, только если получат разрешение в суде. СМИ, которые напишут такую историю, могут оштрафовать на $8 тыс. Об этом пишет британская The Daily Mail.

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На получение судебного разрешения, чтобы рассказать историю, жертве потребуется время и около $10 тыс. на судебные издержки.

"Это победа осужденных педофилов и насильников. Теперь тысячам жертв заткнут рты, чтобы не рассказали свои истории, не предоставляли другие данные, включая фото, воспоминания или автобиографии", - говорит доктор австралийской Свинбурнськой школы права Рейчал Бурджин.

В ответ в соцсетях и СМИ началась кампания за право жертв сексуального насилия говорить #LetUsSpeak. Ее поддержали местные юридические объединения, защищающие пострадавших. Они требуют от региональных властей немедленного просмотра спорного закона.