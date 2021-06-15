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вторник, 15 июня 2021 13:50

Жертв пытали, затем убивали. Нашли братскую могилу со 123 останками

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Жертв пытали, затем убивали. Нашли братскую могилу со 123 останками
Место массового захоронения недалеко от Мосула / Getty Images

В Ираке обнаружили братскую могилу, заполненную телами жертв пыток. Власть нашла захоронение с телами 123 человек, которых подвергли пыткам и убили.

Террористы ИГИЛ совершили это преступление в тюрьме Бадуш, недалеко от города Мосул. Сейчас эксперты проводят опознание останков. Об этом пишет Daily Star.

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Резня в Бадуше была одним из самых ужасных преступлений ИГИЛ в 2014-м, когда они захватили треть Ирака. В этой тюрьме убили до 600 человек. Джихадисты освобождали заключенных мусульман-суннитов и убивали всех, кто не являлся суннитом. Людей сажали в грузовики, везли в ущелье, где расстреливали.

По данным ООН, первое массовое захоронение нашли после того, как иракские войска взяли этот район под свой контроль в марте 2017 года.

По данным ООН, обвинившим ИГИЛ в геноциде в Ираке, в братских могилах похоронены до 12 тыс. человек. Террористы держали в плену более 500 женщин в качестве секс-рабынь. Тысячи семей ждут опознания и анализов ДНК, чтобы узнать, что случилось с их родственниками. За последние недели десятки семей сдали образцы крови, которые будут сравнивать с ДНК останков.

Член правительственной комиссии Салех Ахмед, которому поручено опознание тел, говорит, что условия работы тяжелые. Стоит невыносимая жара. Некоторые останки переплетены между собой, везде змеи и скорпионы.

По меньшей мере 132 человека, в частности, семеро детей убили в начале июня террористы ИГИЛ в деревне на северо-востоке Буркина-Фасо.

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