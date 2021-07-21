Женскую сборную по гандболу оштрафовали за то, что на матч они не надели бикини

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Женскую сборную Норвегии по гандболу оштрафовали на €1,5 тыс. за шорты вместо бикини на чемпионате Европы по пляжному гандболу.

Об этом говорится в заявлении Европейской федерации.

Спортсменки надели шорты вместо плавок от купальника во время матча за бронзовую медаль против сборной Испании в городе Варна, Болгария. Бикини назвали слишком откровенным нарядом для спорта.

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Шорты не соответствуют единым правилам для спортсменов, отметили в Еврофедерации. Норвегия считает, что спортсменки должны быть свободными в выборе одежды для матчей.

"Мы гордимся этими девушками, которые во время чемпионата Европы повысили свой голос и заявили, что с них достаточно. Мы в федерации поддерживаем вас. Вместе мы продолжим бороться за изменение правил одежды, чтобы игроки могли играть в той одежде, в которой им удобно", - заявила Федерация гандбола Норвегии.

В ближайшие месяцы поправки Норвегии будут обсуждать. Если их примут, то одежду изменят для всех команд мира.

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