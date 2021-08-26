Женщину бросили за решетку - плевала на продукты с криком, что у нее Covid

Сирко попала в тюрьму на два года за розыгрыш / Департамент полиции Ганновера

Женщина в США попала в тюрьму после шутки, в которой кашляла и плюнула на еду в супермаркете, крича, что у нее Covid-19. Инцидент произошел в июне 2020 года, когда никто не знал, может ли вирус распространяться путем попадания не вещи.

Маргарет Энн Сирко, которая считалась возможной суперраспространителем коронавируса, признала себя виновной по обвинению в преступлении. Об этом пишет Daily Star.

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Во вторник, 24 августа, 37-летнюю Сирко приговорили к двухлетнему тюремному сроку с восьмилетним испытательным сроком после этого.

После инцидента в супермаркете в городке Ганновер владельцу магазина пришлось выбросить продукции на $35 тыс. В своем сообщении в Facebook совладелец супермаркета Джо Фасула написал, что ему очень жаль из-за того, что пришлось выбросить столько еды.

"Всегда обидно, когда пища тратится впустую. Но в наше время, когда так много людей беспокоятся о безопасности наших продуктов питания, это вызывает еще большее беспокойство", - написал Фасула.

Адвокат Сирко заявил, что на время происшествия у нее был отрицательный результат теста на Covid-19, но она была в состоянии алкогольного опьянения, когда произошел инцидент. Он также добавил, что у нее проблемы с психическим здоровьем и алкоголем.

"Это не оправдание, а объяснение", - сказал адвокат.

Сирко извинился в суде за поступок. Однако суд не простил ее и обязал выплатить $30 тыс. в качестве возмещения ущерба магазину вместе с приговором к тюремному заключению. Ей также приказано пройти обследование психического здоровья и относительно алкоголизма.

С начала вакцинальной кампании в Украине больше всего прививок сделали вакциной Pfizer. Всего за время пандемии одну дозу уже получили почти 5,2 млн украинцев. Две дозы – 3,3 млн людей.