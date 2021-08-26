Какой Covid-вакциной привили больше всего украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине больше всего прививок сделали вакциной Pfizer.
Всего за все время пандемии одну дозу уже получили 5 152 290 украинцев, сообщает Минздрав. Две дозы - 3 310 320 людей.
Рейтинг использования вакцин от коронавируса такой:
Pfizer - 1 715 589;
CoronaVac - 1 423 002;
Moderna - 1 071 324;
Covishield - 487 187;
AstraZeneca - 438 229;
Janssen - 16 961.
В течение минувших суток от коронавируса прививали вакцинами:
Moderna - 65 720;
Pfizer - 46 774;
CoronaVac - 39 733;
AstraZeneca - 10 183.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
Все препараты от коронавируса, которыми прививают в Украине, являются эффективными. Лучшие показатели у вакцины Pfizer.
Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в стране. От него лучше защищает китайская вакцина CoronaVac, которая заставляет иммунитет запоминать всю структуру вируса.
Комментарии