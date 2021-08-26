Какой Covid-вакциной привили больше всего украинцев

С начала вакцинальной кампании в Украине больше всего прививок сделали вакциной Pfizer.

Всего за все время пандемии одну дозу уже получили 5 152 290 украинцев, сообщает Минздрав. Две дозы - 3 310 320 людей.

Рейтинг использования вакцин от коронавируса такой:

Pfizer - 1 715 589;

CoronaVac - 1 423 002;

Moderna - 1 071 324;

Covishield - 487 187;

AstraZeneca - 438 229;

Janssen - 16 961.

В течение минувших суток от коронавируса прививали вакцинами:

Moderna - 65 720;

Pfizer - 46 774;

CoronaVac - 39 733;

AstraZeneca - 10 183.

Автор: Минздрав Чем украинцы прививаются чаще всего

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Все препараты от коронавируса, которыми прививают в Украине, являются эффективными. Лучшие показатели у вакцины Pfizer. Штамм коронавируса Delta может стать причиной новой волны пандемии в стране. От него лучше защищает китайская вакцина CoronaVac, которая заставляет иммунитет запоминать всю структуру вируса.