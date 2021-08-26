Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси

 
Ексклюзивы
1/5
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Сопротивление России больше всего объединяет украинцев: опрос Gazeta.ua
Просмотров: 531
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Е-добавки в продуктах вызывают смертельную болезнь - диетолог
Просмотров: 414
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
"Самая большая проблема Украины - война с Россией" - как Киев отметил День Независимости
Просмотров: 1026
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль
Просмотров: 1224
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Просмотров: 12870
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Самые кровавые маньяки независимой Украины: кто они и почему убивали
Просмотров: 1323
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2 Просмотров: 14679
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
"Все женщины, которые отказали Тарасу, очень плохо закончили" - чем удивляли на фестивале "Ше.Fest"
Просмотров: 1764
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Шокирующие и поражающие воображение: топ-30 рекордов независимой Украины
Просмотров: 639
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
"Джавелины или Китай" – дипломат предостерег власть от сближения с КНР
1 Просмотров: 747
Фото
Все фото
5
4
10
17
10
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Активисты восстали против вымирания, зачистка Стены Плача и протесты коренного населения: самые интересные фото среды
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Величественные дворцы и бедные люди - какой увидел турист столицу Кореи в начале ХХ в.
Дома под Римом продают за €1
Дома под Римом продают за €1
Видео
Все видео
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Эволюционное поведение: черепахи на Сейшелах ошеломили ученых
Депутаты бросались бутылками и креслами
Депутаты бросались бутылками и креслами
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
Самый высокий в мире небоскреб подсветили цветами украинского флага
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
В России извергается вулкан: пепел поднялся на 4 км и напугал местных
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Эстонии сделала неожиданное заявление о вступлении Украины в ЕС
Интервью
1/5
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 720
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Просмотров: 1440
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 252
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 1296
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 297
Колонка
24 августа 2021
Просмотров: 909
Образили музикантів
– Чула, що влада образила гурт, який співає "Под дождем подождем"? – пише Андрій. На концерті до Дня Незалежності виступлять понад ...
четверг, 26 августа 2021 09:04

Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси

1 Комментировать
Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси
В Moderna отметили, что пока нет никаких проблем с безопасностью. Фото: pixabay.com

В некоторых флаконах с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнение твердыми частицами. Из-за этого Япония приостановила использование 1,63 млн доз препарата от американской компании.

В партии, где нашли загрязнение, было более 565 тыс. доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах, пишет Reuters.

"С 16 августа в восьми пунктах вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Аити подтвердили наличие посторонних веществ в вакцине. Их состав пока неизвестен. Вероятно, флаконы испачкали во время производства в Испании", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Японии обнародовало три номера партий с предположительно зараженными бутылочками и просит 863 пункта вакцинации, которые уже получили вакцину, не использовать ее. Препаратом Moderna прививали также в офисах предприятий, поэтому из-за информации о загрязнении некоторые японские компании отложили вакцинацию работников. Фармацевтическая компания Takeda, которая отвечает за поставку вакцин в Японии, заявила - ранее не было никаких сообщений об опасности препарата. В фирме пообещали вместе с компанией Moderna провести экстренное расследование.

В Moderna отметили, что сейчас нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцины, но "из осторожности" компания отложила лот с загрязненным препаратом и два соседних.

В целом испанское предприятие производит вакцины, которые затем поставляют на все рынки, кроме США. Неизвестно, пострадали ли от загрязнения партии в других странах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19

В Японии до конца сентября планируют полностью вакцинировать 60% населения. Одну дозу вакцины уже получили 54% японцев. Это 43% - полностью вакцинировались. Правительство Японии не исключает, что позволит делать третью прививку против коронавируса. За время пандемии в Японии обнаружили 1,3 млн случаев Covid-19, из них 15,7 тыс. людей умерли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
августа

Закованного в цепи фокусника бросили в воду

Самое читаемое
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
27
 2 Просмотров: 14679
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
27
 Просмотров: 12870
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн
Минимальную пенсию внепланово повысят до 3 тыс. грн Просмотров: 7353
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому
Не пытайтесь нас остановить зеленой соплей - Порошенко после провокации с зеленкой обратился к Зеленскому Просмотров: 3888
Порошенко облили зеленкой
Порошенко облили зеленкой
 30 Просмотров: 3771
Мир
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
35 тыс. человек пострадали в результате мощного наводнения: есть погибшие и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 72
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
Посреди ночи обрушился жилой дом: под завалами три человека
4
 Просмотров: 252
Талибы запретили афганкам выходить из дома
Талибы запретили афганкам выходить из дома Просмотров: 396
Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19
Назвали пятерку стран, где больше всего свирепствует Covid-19 Просмотров: 495
США продолжит эвакуацию из Афганистана в сентябре
США продолжит эвакуацию из Афганистана в сентябре Просмотров: 126
Больше всего комментируют
30
Порошенко облили зеленкой
3
Перекривлял украинский: сотрудник харьковского кафе влип в скандал
2
50 тыс. человек шагают по Крещатику: впечатляющие фото с Марша защитников
2
Посольство США осудило нападение на Порошенко
1
США будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией - Блинкен
Голосов: 266
Голосование Сколько очков наберёт футбольная сборная Украины в матчах против Казахстана и Франции?
  • 1) шесть
  • 2) четыре
  • 3) три
  • 4) два
  • 5) одно
  • 6) ноль
Просмотреть