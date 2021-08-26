Во флаконах с Covid-вакциной нашли посторонние примеси

В Moderna отметили, что пока нет никаких проблем с безопасностью. Фото: pixabay.com

В некоторых флаконах с Covid-вакциной Moderna обнаружили загрязнение твердыми частицами. Из-за этого Япония приостановила использование 1,63 млн доз препарата от американской компании.

В партии, где нашли загрязнение, было более 565 тыс. доз. Твердые частицы нашли по крайней мере в 39 флаконах, пишет Reuters.

"С 16 августа в восьми пунктах вакцинации в префектурах Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Аити подтвердили наличие посторонних веществ в вакцине. Их состав пока неизвестен. Вероятно, флаконы испачкали во время производства в Испании", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Японии обнародовало три номера партий с предположительно зараженными бутылочками и просит 863 пункта вакцинации, которые уже получили вакцину, не использовать ее. Препаратом Moderna прививали также в офисах предприятий, поэтому из-за информации о загрязнении некоторые японские компании отложили вакцинацию работников. Фармацевтическая компания Takeda, которая отвечает за поставку вакцин в Японии, заявила - ранее не было никаких сообщений об опасности препарата. В фирме пообещали вместе с компанией Moderna провести экстренное расследование.

В Moderna отметили, что сейчас нет никаких проблем с безопасностью или эффективностью вакцины, но "из осторожности" компания отложила лот с загрязненным препаратом и два соседних.

В целом испанское предприятие производит вакцины, которые затем поставляют на все рынки, кроме США. Неизвестно, пострадали ли от загрязнения партии в других странах.

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В Японии до конца сентября планируют полностью вакцинировать 60% населения. Одну дозу вакцины уже получили 54% японцев. Это 43% - полностью вакцинировались. Правительство Японии не исключает, что позволит делать третью прививку против коронавируса. За время пандемии в Японии обнаружили 1,3 млн случаев Covid-19, из них 15,7 тыс. людей умерли.