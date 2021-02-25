Государство заплатит семье $417 тыс., если кто-то умрет после вакцинации

Министр здравоохранения Японии Норихиса Тамура / Japan Times

Минздрав Японии заявило, что выделит $417 тыс. семьи каждого, кто умрет в результате вакцинации против Covid-19. Семьи также смогут получить деньги для покрытия расходов на похороны в размере до $2 тыс.

Минздрав Японии давно предлагает компенсацию за любую вакцинацию в стране. Не только против Covid-19. Но недавно это было подчеркнуто на совещании по вопросам бюджета министром здравоохранения Норихиса Тамура. Об этом пишет Independent.

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Норихиса сказал, что семьи также смогут получать $48 тыс. ежегодно, если кто-то перенесет длительную инвалидность из-за прививки.

Пока что Япония получает только ограниченные дозы вакцины против Covid-19 из-за перебоев в поставках. Страна уделяет приоритетное внимание прививкам для пожилых, и ожидает новые дозы вакцины Pfizer, которая является единственной одобренной в Японии.

Хотя Pfizer наращивает производство в Европе, их поставки вряд ли достигнут Японии до мая, предупредил министр административной реформы Таро Коно.

"Мы хотели бы начать вакцинацию пожилых в апреле, но количество назначенных нам доз ограничено, поэтому вынуждены тянуть", - сказал Таро.

Япония договорилась о получении более 500 млн доз, разработанных западными производителями лекарств, но внутренние регулирующие органы пока что одобрили только 1 вакцину.