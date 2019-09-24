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вторник, 24 сентября 2019 15:48

Женщине ампутировали ногу, чтобы та смогла родить ребенка
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Американке 29-летней Кейтлин Коннер из Техаса ампутировали ногу, чтобы она смогла выносить и родить ребенка.

Женщина вместе с бойфрендом Джейлоном попали с аварию. На мотоцикле их сбил автомобиль, сообщает metro.co.uk.

"Это был прекрасный погожий вечер, мы сели на байк и поехали в гости к его родителям. Навстречу ехала машина. Я увидела, что машина начала поворачивать, собираясь нас ударить. В следующее мгновение меня выбросило из мотоцикла, а Джейлона отбросило до остановки", - говорит Кейтлин.

Когда женщина открыла глаза, увидела, что левая стопа вывернута в другую сторону. Как оказалось, водитель автомобиля вел переписку на телефоне на момент аварии.

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Женщина получила серьезные травмы ноги. Врачи предупредили - спасти ногу смогут многочисленные реконструктивные операции. В то же время, Кейтлин сообщили, что она на 4 недели беременности.

Внезапная беременность означала, минимальную анестезию и местное обезболивание во время операций, чтобы не навредить ребенку. Или ампутация ноги.

"После двух недель и 6 операций, приняла решение больше не пытаться спасти ногу. Как только узнала о беременности, у меня появился кто-то, кто нуждался в защите и заботе. Поэтому я сосредоточилась не на себе, а на ребенке", - говорит Коннер.

Американка Кейтлин Коннор пожертвовала ногой, чтобы родить дочь
Фото: MDWfeatures/Caitlin Conner
Когда Кейтлин попала в больницу после аварии, она находилась на 4 недели беременности
Чтобы спасти ногу, нужно было принимать сильные антибиотики и пережить сложные реконструктивные операции. Это означало рискнуть жизнью ребенка
Кейтлин согласилась на ампутацию ноги. После рождения дочери женщина нашла себя в спорте и стала пара-атлеткой
Кейтлин согласилась на ампутацию ноги. После рождения дочери женщина нашла себя в спорте и стала пара-атлеткой

Женщине пришлось учиться ходить 4 раза. Когда училась ходить с протезом, и во время беременности из-за изменения центра тяжести. Затем после рождения ребенка и после перелома костей другой ноги в результате падения.

"Я делала это ради дочери. Чтобы иметь возможность догнать ее, когда она будет убегать. Чтобы играть с ней. После рождения Тинли, я начала гулять с коляской, сначала не более 5000 шагов. Мне было так тяжело, я ненавидела себя и то, как выгляжу. Чувствовала постоянную усталость", - говорит американка.

Кейтлин начала заниматься спортом, чтобы нарастить мышечную массу. Сначала был кроссфит, дальше триатлон, бокс, велоспорт, плавание, катание на лыжах. Увлечение спортом превратило ее в пара-атлета.

Она основала некоммерческую организацию Be More Adaptive. Компания предоставляет ресурсы для адаптивных видов спорта и помогает организовывать инклюзивные культурные инициативы.

Под Херсоном 32-летняя Ольга Хребтовая после укола от аллергии заболела редкой и малоизвестной болезни.

В августе прошлого года в сельской амбулатории ей сделали укол в ягодицу. Скоро на месте введения иглы после переохлаждения организма возникло воспаление.

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