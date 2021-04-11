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Женщина сбила на тротуаре судью. Затем назвала себя Гарри Поттером

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Женщина сбила на тротуаре судью. Затем назвала себя Гарри Поттером
В США женщина сбила судью и травмировала мальчика. Фото: pexels.com

Женщина из Флориды насмерть сбила федерального судью, которая приехала из Нью-Йорка. После этого заявила, что она Гарри Поттер.

После этого она травмировала 6-летнего мальчика, сообщает Bloomberg.

Подозреваемой оказалась 23-летняя Анастасия Снейп. В результате аварии с его участием погибла 75-летняя окружная судья Сандра Фейерштейн. Мальчика Энтони Овчинникова доставили в больницу. О его состоянии ничего не известно.

Очевидцы говорят, что Снейп выехала на тротуар и сбила Фейерштейн. После этого сбила мальчика на пешеходном переходе.

Женщина после аварии ввтекла в соседней Делрей-Бич, где ее машина разбилась.

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В автомобиле скорой помощи Снейп начала кричать и драться с медиками. Утверждала, что она Гарри Поттер. После этого ей ввели успокоительные. Полицейские нашли в ее сумке синтетический наркотик, который может вызвать психотические приступы.

В штате Оклахома, США, в результате стрельбы были убиты 6 человек, в том числе 5 детей. Мужчину с оружием взяли под стражу. Ночью в полицию поступил телефонный звонок о том, что несколько человек стреляли по дому в городе Маскоги.

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