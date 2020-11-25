Женщина с ножом набросилась на посетительниц ТРЦ

В Швейцарии в торговом центре женщина порезала двух посетительниц. Фото: CDT/Putzu

В швейцарском городе Лугано женщина набросилась с ножом на двух посетительниц торгово-развлекательного центра.

Одна из женщин получили ранения в шею. Ее состояние тяжелое, но жизни ничего не угрожает. Другая пострадавшая получила легкие ранения, сообщает швейцарское издание Corriere del Ticino.

Нападавшая использовала кухонный нож, который был выставлен в витрине одного из магазинов. Во время нападения она кричала, что является членом террористической организации "Исламское государство".

Швейцарская полиция проводит расследование нападения и не исключает террористических мотивов.

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