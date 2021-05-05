Женщина родила девьятерню

Женщина родила пятерых девушек и четырех парней. Иллюстративное фото / Getty Images

25-летняя женщина из Мали родила девять младенцев. Это чрезвычайно редкий случай.

По словам министра здравоохранения страны Фанты Сиби, среди новорожденных пять девочек и четыре мальчика. Об этом пишет Daily Star.

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В заявлении Сиби говорится, что после родов младенцы и их мать чувствуют себя хорошо. Ожидалось, что в Халимы Сиссе будет семеро детей. Двух детей не было видно на УЗИ.

Женщина родила детей во вторник, 4 мая, в Марокко, куда ее перевезли. Все дети родились путем кесарева сечения.

Когда в марте врачи заявили, что женщине нужна помощь специалиста, власти страны отправили ее в Марокко, где она и родила. К перевозке в конце марта роженица провела две недели в больнице в столице Мали Бамако.

Такие случаи встречаются редко. Медицинские осложнения при многоплодных родах часто означают, что некоторые дети рождаются недоношенные. Первый подобный случай рождения девяти детей зафиксирован в Сиднее в 1970-х. Ни один из младенцев не выжил. Рождения девяти малышей фиксировали также 26 марта 1999 года в Малайзии в семье Зуриным Мат Саад. У нее было пять мальчиков и четыре девочки, но ни один не прожил более 6 ч.

В 2009-м в США женщина родила восьмерых. Все дети счастливо пережили роды. В 2019 году женщина из Техаса родила шестерых - две пары мальчиков-близнецов и одну пару девушек-близнецов. В медицине рождения девяти младенцев называется нонуплетией.