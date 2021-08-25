Женщина пытается сдать экзамен по вождению 30 лет: причина удивит

Изабель Стедман теряет сознание, когда садится за руль автомобиля. Фото: SWNS

В Великобритании 47-летняя Изабель Стедман в течение 30 лет пытается получить водительские права, но каждый раз на экзамене теряет сознание от страха.

Об этом рассказало издание The Sun.

Женщина начала ходить на курсы вождения в 17 лет. С тех пор потратила десятки тысяч фунтов на обучение и прошла тысячи уроков. Стедман все время теряла сознание, когда садилась за руль. Она даже обратилась за помощью к гипнотизеру.

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"Каждый раз, когда сажусь в машину, кажется, что я никогда раньше не была за рулем. Я этого не понимаю. Похоже, я так нервничаю, что мозг отключается. В результате я теряю сознание на несколько секунд. Когда просыпаюсь, мы стоим на обочине, потому что инструктору пришлось схватиться за руль", - рассказала женщина.

Изабель никогда не попадала в аварии, а врачи уверяют, что с ее психическим здоровьем все хорошо.

"Дети сдадут экзамены по вождению раньше меня. Я ничего не могу поделать. Когда сажусь за руль, говорю: "Я могу это сделать". Но через несколько секунд я уже в слезах", - добавила женщина.

В ночь на 25 августа на ул. Елены Телиги в Киеве перевернулся пассажирский автобус Кишинев - Москва. В результате аварии пострадали 18 человек. Автобус направлялся из Молдовы в Москву.