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пятница, 21 декабря 2018 17:20

Женщина продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов
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Фетиш-модель 33-летняя Рейвен Никс из Бристоля, Великобритания, продает грязное белье, чтобы спасать бездомных котов.

Женщина тратит 60 тыс. фунтов стерлингов ($ 73 тыс.) в год на покупку огромного количества кошачьей еды. Эти деньги она получает от продажи белья, эротических фотографий, видеороликов и емкостей с мочой, сообщает metro.co.uk.

"Раньше, когда какое-то животное нуждалась в моей помощи, я сначала думала, могу ли я себе это позволить. Потом узнала, что могу продавать свое белье и иметь с этого хорошие деньги", - рассказывает Рейвен.

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Фетиш-модель 33-летняя Рейвен Никс из Бристоля, Великобритания, продает грязное исподнее, чтобы спасать бездомных котов
Фото: metro.co.uk
Фетиш-модель 33-летняя Рейвен Никс из Бристоля, Великобритания, продает грязное исподнее, чтобы спасать бездомных котов
Фетиш-модель 33-летняя Рейвен Никс из Бристоля, Великобритания, продает грязное исподнее, чтобы спасать бездомных котов

Женщина давно занимается позированием на веб-камеру. Пять лет назад ей начали предлагать продать ношеное белье.

"Я подумала, что это отвратительно. Но потом поговорила с другом, который рассказал, что для этого есть рынок. Как-то продала свои 2 старых ремня за 250 фунтов ($314) после того, как покупатель попросил меня поносить их неделю", - говорит модель.

Позже женщина начала продавать свои носки, создав аккаунт в социальной сети, посвященный ее ногам. Она продает 3 пары за 40 фунтов ($50).

Признается, что хочет потратить заработанные деньги на строительство дома для беспризорных кошек. Семья поддерживает ее решение и готова помочь осуществить мечту.

"Я их просто обожаю, не могу удержаться, чтобы не помочь животному. Тетя считает, что это отличный способ зарабатывания денег, а парень говорит, что готов пожертвовать свое белье, если надо", - говорит она.

33-летняя британка Рокси Сайкс зарабатывает $130 тыс в год от продажи грязных носков и обуви фетишисты.

Коллега заметила, что у женщины красивые ноги и посоветовала создать для них аккаунт в Instagram. После этого в Сайкс начали постоянно просить продать грязные вещи.

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Дата
21
декабря

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