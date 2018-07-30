Женщина позвонила в полицию, чтобы пожаловаться на грибы в пицце

Полиция графства Эссекс просит людей быть более человечными к тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи. Фото: metro.co.uk

Неизвестная женщина набрала экстренную службу, чтобы пожаловаться на пиццу с грибами.

Полиция графства Эссекс, Англия опубликовала записи телефонных звонков людей, которые жаловались на вещи, никак не касающиеся экстренных ситуаций или угрозе жизни. Таким образом провели кампанию "Больше времени на борьбу с преступностью", сообщает Metro.co.uk.

Кампания направлена ​​на разъяснение ситуаций и вопросов в которых полиция не компетентна. Так одна женщина жаловалась на сервис доставки еды.

"Меня, в принципе, только что обокрала чертова доставка еды на дом, можете в это поверить?", - говорит она оператору.

"Я заказывала 18 номер, черт, а она сказала: "нет, вы заказывали номер 8". У меня аллергия на грибы, я не могла заказать пиццу с ними. Поэтому, я сижу здесь с этой долбаной пиццей, которую не могу есть", - эмоционально сказала женщина и добавила, что менеджер магазина отказалась помочь ей.

Оператор экстренной службы спрашивает каким образом к этому относится полиция. Та ответила, что не знает, просто хочет вернуть свои деньги.

Один человек набрал 999, чтобы сообщить о быке в поле. Еще одна женщина - пожаловаться на пролетающий полицейский вертолет над ее домом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шторм накрыл палатку туристов с ребенком

В Италии отравили пса, который спасал людей после землетрясения в Аматричи в 2016 году. Активисты призвали ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. Немецкую овчарку Каос в Италии прозвали собакой-героем. В августе 2016-го он нашел под руинами выживших после землетрясения.