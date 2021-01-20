Женщина получила 43 года тюрьмы за критику монархии

В 2015 году Прілерт опубликовала в Facebook 29 аудиосообщений с критикой королевской семьи. Фото: pixabay.com

В Таиланде к 43,5 годам заключения приговорили 65-летнюю Анчан Прилерт. Женщину признали участницей антимонархистской сети за критику отца действующего монарха, скончавшегося 2016 года.

Это рекордный срок за нарушение закона об оскорблении членов королевской семьи, пишет The Guardian.

Правозащитники из Human Rights Watch назвали решение суда шокирующим. За оскорбление монархии жителям страны обычно грозит до 15 лет, но Прилерт обвинили сразу по нескольким статьям. Она провела 40 лет на госслужбе и заработала пенсию, которой ее теперь лишили.

2015 года Прилерт опубликовала в Facebook 29 аудиосообщений с критикой королевской семьи, за которые в сумме ее приговорили к 87 годам тюрьмы. Срок сократили вдвое после того, как она признала вину.

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В Таиланде продолжаются массовые антиправительственные протесты. Одно из главных требований участников - реформа монархии. Митинги начались после того, как избранному в марте 2019-го премьеру Прают Чан Оча продлили полномочия на 4 года. Самая крупная акция состоялась 16 августа - около 10 тыс. тайцев собрались возле монумента демократии в Бангкоке. Они до сих пор требуют демократических реформ, изменений в конституцию, написанной военными, установление конституционной монархии и роспуска парламента.