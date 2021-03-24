Женщина показала, что с ее лицом сделала ошибка косметолога

Уитни Буха сделала неудачный укол ботокса. Фото: скриншот с видео

Жительница Чикаго, США, Уитни Буха уколола у косметолога ботокс, однако врач совершил ошибку и ввел препарат женщине в мышцу под глазом.

Ролик об ошибке косметолога появился в TikTok пациентки.

Ботокс в мышце под глазом вызвал опущение правой века.

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"В отличие от филеров ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне придется просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. Эффект может длиться несколько месяцев", - объяснила женщина.

Подписчики Буха поддерживают женщину и убеждают, что скоро все вернется на свои места.

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