Женщина показала, что с ее лицом сделала ошибка косметолога

Жительница Чикаго, США, Уитни Буха уколола у косметолога ботокс, однако врач совершил ошибку и ввел препарат женщине в мышцу под глазом.
Ролик об ошибке косметолога появился в TikTok пациентки.
Ботокс в мышце под глазом вызвал опущение правой века.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезды, которые прибегали к пластическим операциям: фото до и после
"В отличие от филеров ботокс нельзя растворить и вывести из организма раньше срока. Поэтому мне придется просто ждать и надеяться, что это не займет много времени. Эффект может длиться несколько месяцев", - объяснила женщина.
Подписчики Буха поддерживают женщину и убеждают, что скоро все вернется на свои места.
Блогер 37-летняя Кортни Барнс избавилась от филлеров в ягодицах, которые имели обхват 150 см.
Комментарии