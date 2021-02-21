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воскресенье, 21 февраля 2021 16:31

Женщина подарила своему мужу на Валентина сердце жирафа

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Женщина подарила своему мужу на Валентина сердце жирафа
Охотница из ЮАР убила жирафа. Фото: mirror.co.uk

32-летняя Мерелиз Ван Дер Мерве из ЮАР подарила своему мужу на Валентина сердце жирафа, которого сама убила.

Фотографию с сердцем она опубликовала в Facebook. Фотография вызвала возмущение среди защитников животных. Но женщина считает, что охота на старых животных помогает сохранению видов, находящихся под угрозой в Южной Африке, сообщает mirror.co.uk.

Ван Дер Мерве начала охотиться в 5 лет. Она убила до 500 животных, включая львов, леопардов и слонов.

Жирафа она убила в парке в провинции Лимпопо. Знакомый сообщил женщине, что там видели старого жирафа. Ван Дер Мерве считает, что ее охота создала работу для 11 человек и принесла много мяса для местных жителей.

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"Если охоту запретят, животные станут не нужными и исчезнут. Охота помогло вернуть многие виды с грани вымирания. Единственные люди, которые защищают этих животных, - это охотники за трофеями", - говорит она.

Защитники животных отрицают ее аргументы.

Депутат от оппозиционной платформы - При жизни Нестор Шуфрич убивал редких животных. Далее сфотогорафувався с убитыми животными и похвастался соответствующими фото, пишет в Facebook движение Честно.

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