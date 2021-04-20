Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото

В Великобритании 52-летняя Розанна Додж случайно послала свои обнаженные фото мастерам по ремонту, которых хотела нанять.

О голом курьезе рассказали в издании Daily Mail.

По словам женщины, она искала мастеров-штукатуров через интернет. Трем кандидатам она написала и рассказала о задачах и сроках исполнения. Те, в свою очередь, попросили прислать фотографии комнат дома.

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Додж сделала снимки и быстро отправила мастерам. Однако удивилась, когда двое из них не ответили, а третий вежливо отказался.

"Простите, я откажусь от этого заказа. Не знаю, было ли это ошибкой, но вам, возможно, нужно пересмотреть некоторые из присланных фотографий. Считаю это ужасно непрофессиональным, поэтому вынужден отказаться", - написал он.

Женщина посмотрела фотографии и обнаружила, что на нескольких снимках видно ее отражение в зеркале. Фото Додж делала полностью обнаженной.

Женщина заявила, что тогда она только проснулась и не успела одеться.

Автор: dailymail Женщина случайно отправила мастерам свое голое фото.

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