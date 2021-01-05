Женщина нанесла своему мужу ножевые ранения: ей приснилось, что он ей изменяет

Американка 33-летняя Линдси Стивенс из Миссисипи нанесла своему мужу 7 ножевых ранений сразу после того, как проснулась.
Подробностями поделилось Fort Woth Star-Telegram.
Женщине приснилось, что ее муж занимался сексом с другой.
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По словам Стивенс, она проснулась в ужасе, пошла кухню, взяла нож и напала на мужчину. Его жизни ничего не угрожает.
Судьбу Стивенс решает суд. Женщина под арестом.
В Одессе мужчина облил бензином табачный киоск, автомобиль и угрожал прохожим ножом.
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