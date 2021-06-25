Жена пять раз готовилась к похоронам: пенсионер установил рекорд по продолжительности Covid-19

Всего мужчина попадал в больницу семь раз. Фото: The Guardian

В Великобритании зафиксировали самое длительное течение коронавирусной болезни у пациента, которого госпитализировали семь раз.

Житель Бристоля 72-летний Дэйв Смит болел в течение 290 дней, пишет The Guardian. За это время он 42 раза получал положительный результат ПЦР-теста. За год до начала пандемии мужчина лечился от рака крови, поэтому его организм был ослаблен после химиотерапии. Медики считают, что Смит мог заразиться за шесть недель до первой госпитализации.

"Жена пять раз начинала готовиться к похоронам. Я уже окончательно не вылечусь, потому что Covid-19 разрушил легкие. Хроническая одышка. Но теперь каждый день, который я живу, – это бонус", – рассказал Смит изданию.

Впервые он попал в больницу с кашлем и лихорадкой в мае 2020-го. Через восемь дней его выписали, но впоследствии состояние больного снова ухудшилось. Мужчина попадал в больницу в августе, сентябре, октябре и декабре 2020 года. За это время Смит успел составить завещание, передать данные о своих счетах родственникам и попрощаться с ними.

Мужчине повезло попасть в группу испытания экспериментального лекарства на основе антител, которое разрабатывала американская фармацевтическая компания Regeneron. Во время его приема здоровье Смита постепенно укреплялось в течение нескольких недель. Ему пришлось заново учиться самостоятельно вставать и ходить. Через 45 дней после приема препарата ПЦР-тест Смита впервые более чем за 270 дней показал отрицательный результат.

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