Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее принес жертвы и ужасные разрушения

В Папуа-Новой Гвинее произошла серия землетрясений магнитудой 7,5 баллов. Погибли более 30 человек, около 300 - получили ранения.
Об этом сообщает издание Asia Pacific Report со ссылкой на местные власти.
В двух провинциях Хэла и Южное Нагорье нарушено электроснабжение. Туда направлены спасатели и военные. На дороги и реки сошли оползни, разрушив и повредив много зданий.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью разрушена, все рейсы отменены.
Очаг землетрясения залегает на глубине 35 километров.
Власти пока воздерживаются от публикации данных о жертвах стихийного бедствия, поскольку не могут получить информацию из мест из-за серьезных проблем со связью.
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Правительственная комиссия должна во вторник прибыть в пострадавшие от толчков районы для оценки ситуации на месте.
В состояние готовности к оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения приведена армия.
Землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.
Компания ExxonMobil Corp сообщила, что закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. О приостановлении производства проинформировала также нефтегазовая компания Oil Search.
Две недели назад в Папуа Новой Гвинее также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Жертв не было.
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