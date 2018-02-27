Землетрясение в Папуа-Новой Гвинее принес жертвы и ужасные разрушения

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло ночью. Фото: НВ

В Папуа-Новой Гвинее произошла серия землетрясений магнитудой 7,5 баллов. Погибли более 30 человек, около 300 - получили ранения.

Об этом сообщает издание Asia Pacific Report со ссылкой на местные власти.

В двух провинциях Хэла и Южное Нагорье нарушено электроснабжение. Туда направлены спасатели и военные. На дороги и реки сошли оползни, разрушив и повредив много зданий.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта почти полностью разрушена, все рейсы отменены.

Очаг землетрясения залегает на глубине 35 километров.

Власти пока воздерживаются от публикации данных о жертвах стихийного бедствия, поскольку не могут получить информацию из мест из-за серьезных проблем со связью.

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Правительственная комиссия должна во вторник прибыть в пострадавшие от толчков районы для оценки ситуации на месте.

В состояние готовности к оказанию помощи в ликвидации последствий землетрясения приведена армия.

Землетрясение вызвало перебои в производстве нефтегазовых компаний.

Компания ExxonMobil Corp сообщила, что закрыла завод по кондиционированию газа, находящийся в непосредственной близости от эпицентра землетрясения. О приостановлении производства проинформировала также нефтегазовая компания Oil Search.

Две недели назад в Папуа Новой Гвинее также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Жертв не было.