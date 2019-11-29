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пятница, 29 ноября 2019 09:43

Землетрясение в Албании: количество жертв значительно возросло
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Количество погибших в результате мощного землетрясения в Албании возросло до 48 человек. Спасатели продолжают поисковую операцию.

За последние 12 часов уже нашли под завалами тела семи погибших, сообщает местный телеканал Top Channel.

Землетрясение в Албании. Фото: НВ
Землетрясение в Албании. Фото: НВ
Землетрясение в Албании. Фото: РБК
Землетрясение в Албании. Фото: РБК
Землетрясение в Албании. Фото: ТСН

Подземные толчки в Албании не прекращаются. В ночь на пятницу было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8, который вызвал панику у граждан.

Эпицентр находился в 4 км от небольшого города Шияк, расположенного в 11 км от Дурреса, которое больше всего пострадало от разрушительного землетрясения.

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26 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 в Адриатическом море у побережья Албании, и также ощущалось в Косово и Греции.
В больницах находятся более 600 пострадавших.

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29
ноября

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