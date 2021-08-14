Землетрясение на Гаити: число погибших возросло

Объявленную ранее угрозу цунами отменили. Фото: Reuters

Жертвами землетрясения на Гаити стали уже 29 человек. Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри заявил, что "сильное землетрясение" привело к гибели людей и ущербу в различных частях страны. Он сказал, что мобилизует все доступные правительственные ресурсы, чтобы помочь жертвам, и призвал гаитян объединиться.

Известно также, что объявленную ранее угрозу цунами, отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Землетрясение и цунами опустошили остров

У Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке.