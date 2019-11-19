Зеленский обсудил с министром иностранных дел Германии ситуацию на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.
"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Зеленский сообщил о ситуации с безопасностью на Донбассе. Выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандской формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.
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Обсудили ситуацию вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации газовой директивы ЕС. Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.
Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.
Президент Владимир Зеленский намерен говорить на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и РФ) о конкретных сроках прекращения войны на Донбассе. Об этом глава государства заявил на брифинге во вторник после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
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