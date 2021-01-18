Заявили об опасности возвращения коронавируса с новой силой

Глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер утверждает, что нельзя оставить некоторые части мира без доступа к препаратам. Фото: pixabay

Проблемы с доступом к вакцинам во всем мире могут привести к более интенсивному распространению коронавируса.

Это сделает медицину слабой, а также ударит по экономике, сообщает Bloomberg.

Глава отдела вакцин в Фонде медицинских исследований Wellcome Чарли Веллер утверждает, что нельзя оставить некоторые части мира без доступа к препаратам.

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"Вирус просто вернется к нам. Это подвергает риску всех во всем мире", - сказал он.

В момент, когда граждане США, Великобритании и Европейского союза уже получили около 24 млн доз вакцины, что превышает половину прививок в мире, огромное количество стран еще не начали свои кампании. Неравенство в иммунитете опасно как для богатых, так и для бедных стран.

Производители вакцин уверяют, что препарат можно будет быстро подстроить под новые штаммы. Но все же следует помнить, что чем дольше вирус сможет храниться в разных частях света, где нет вакцины, тем выше опасность появления его новых штаммов, которые могут быть более опасными.

Платная вакцинация в Украине будет идти одновременно с государственной. Первые партии вакцины получим не позднее февраля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью "Інтерфакс-Україна". Он утверждает, что Кабмин сейчас договаривается с 6 производителями вакцины, в которых продолжается финальная стадия клинических исследований.