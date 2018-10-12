Застрелили американскую топ-модель

Келси Квейл застрелили на дороге. Фото: instagram

В США, в штате Джорджия застрелили 28-летнюю топ-модель Келси Квейл.

Девушка была за рулем авто, сообщает Fox 5 Atlanta

Она ехала на работу утром 8 октября. На дороге машину модели вынесло на встречную полосу. Сначала полиция и медики решили, что женщина попала в ДТП. Оказалось, что у девушки огнестрельное ранение в шею.

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Причины убийства пока не известны. Местная полиция не исключает возможность того, что модель случайно попала в перестрелку. Также предполагают, что в Квейл выстрелил другой водитель, у которого во время движения возникло недоразумение с моделью.

Полученные травмы мозга оказались несовместимыми с жизнью. Семья модели готовится к отключению аппарата жизнедеятельности.

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