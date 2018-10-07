Свадебный лимузин сбил 20 человек

В США лимузин создал ДТП. Фото: Корреспондент

В американском штате Нью-Йорк столкновение двух автомобилей унесло жизни 20 человек.

Авария произошла возле магазина в городке Скохари. По предварительным данным, лимузин столкнулся с другим автомобилем и вылетел на парковку, где сбил насмерть нескольких покупателей, пишет The New York Times.

Менеджер магазина рассказала, что лимузин спускался по дороге с холма на большой скорости - около 120 километров в час. На перекрестке возле магазина машина столкнулась с другим автомобилем, марка которого она не запомнила. После столкновения одна из машин вылетела с дороги и упала в овраг.

В лимузине находились гости свадебной вечеринки - молодые поженились этим летом. 18 погибших находились в лимузине, еще двое - покупатели с парковки.

Правоохранители пока не сообщают имена погибших, поскольку еще не все их родственники знают о том, что произошло.

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