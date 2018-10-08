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понедельник, 08 октября 2018 05:05

В Нью-Йорке застрелили известного рэпера

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В Нью-Йорке застрелили известного рэпера
Застрелили известного рэпера. Фото: Корреспондент

Американский исполнитель хип-хопа Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом "Hollywood Play", был убит минувшей ночью в одном из районов Нью-Йорка.

"Артист хип-хопа был убит возле ресторана в районе Квинс, где он был на вечеринке, посвященной дню рождения", - говорится в сообщении издания New York Post.

Рэпер пострадал в результате вооруженного нападения, произошедшего на 97-й улице в ночь на воскресенье, между третьей и четвертой утра, уточняет издание. Нападавшим удалось скрыться. Рэпер возвращался с корпоративной вечеринки в клубе Tavern Lounge. Нападение было совершено из автомобиля черного цвета, который подъехал к клубу. Нападающий выскочил из авто и попал в Снайдера. От полученных огнестрельных ранений тот скончался в больнице.

Причины и мотивы нападения не установлены. Полиция проводит расследование.

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В американском штате Нью-Йорк столкновения двух автомобилей унесло жизни 20 человек.

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