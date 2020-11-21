Заставляли голодать и забили до смерти, потому что не могла забеременеть

Китайский флаг. Иллюстративная картинка / Reuters

В китайских соцсетях активные дискуссии через смягчение наказания мужчине, который с родственниками убил жену, потому что та никак не беременела.

По сообщению государственного информагентства "Синьхуа", 22-летняя китаянка была замужем полгода, когда ее муж и родственники забили ее до смерти за то, что не смогла зачать ребенка. Об этом пишет CNN.

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Женщина умерла 31 января 2019-го. Муж покойной и его родственники оскорбляли ее, заставляли голодать, оставляли на улице при низких температурах зимой в качестве наказания.

В январе суд признал их виновными в жестоком обращении. Осудил по максимальному сроку - 7 лет тюрьмы. Позже срок мужчине и его родителям сократили до двух и трех лет. Суд смягчил наказание, потому что обвиняемые признались в преступлении и вроде бы покаялись. Смягчение повлекло общественный резонанс и обсуждения социальных проблем, связанных с насилием над женщинами. Теперь китайский суд вернул предыдущее наказание.

На популярной китайской платформе соцсетей Weibo, аналог Twitter, страницу с хэштегом об убитой просмотрели 290 млн раз.

"Этого жестокого мужа приговорили к мягкому наказанию только потому, что был женат на несчастной женщине", - написал один из пользователей.

В других комментариях выражали разочарование, что правовая система страны не поддерживает уязвимых женщин, а бесплодия подвергают большей стигматизации у женщин, чем у мужчин. А также, что приговор, показывает, как в стране легко прощают насилие над женщинами.

В Китае за менее серьезные преступления предусмотрено гораздо более строгие наказания. Несколько пользователей сослались на преступление владения или продажи игрушечного или бутафорского оружия, за которое подростка приговорили к пожизненному заключению в 2015 году. Его приговор заменили на семь лет тюрьмы после апелляции.