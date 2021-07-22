Запустили службу такси без водителя - поездки бесплатные

Служба такси в Китае запустила авто на автопилоте. Фото: pixabay.com

В китайском городе Шэньчжэнь создали службу такси, где автомобилем управляет автопилот.

Проект запустила компания DeepRoute. Автомобили пока работают в тестовом режиме. Сейчас по городу ездят 20 таких авто, сообщает китайское государственное правительственное агентство новостей "Синьхуа".

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Для высадки и посадки пассажиров есть почти 100 точек, среди них самые популярные туристические места и центры вакцинации от коронавируса. В целом автомобили покрывают более 200 км общественных дорог в Шэньчжэне.

Воспользоваться беспилотным такси могут только те граждане, которым исполнилось 18 лет.

3 декабря 2010 года японская компания Nissan Motor Co представила первый электромобиль для массового производства Leaf. Nissan Leaf является первым массовым в мире электрическим авто. Первым малосерийным электрическим автомобилем Nissan став Altra EV. Его представили 1997 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. За несколько лет появился микроэлектрокар Hypermini. Серийный электрокар Leaf создали на основе модели Tiida.