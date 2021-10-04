Запретят видеоигры с персонажами геями

В Китае запретят видеоигры, в которых есть гомосексуальные отношения или персонажи мужского пола, изображены как "не мужчины".
Видеоигры больше не рассматриваются как источник развлечения в Китае. Правительство считает, что это скорее вид искусства, который пропагандирует и прививает детям моральные ценности. Об этом пишет WIONEWS.
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Правительство хочет использовать игры, чтобы научить детей "правильным" ценностям и дать "точное понимание" истории и культуры.
"Мы не думаем, что игры должны давать игрокам такой выбор как пол. Это следует запретить", - идет речь в правительственной записке, которая попала в СМИ.
Помимо запрета однополых отношений и "женоподобных мужских персонажей", правительство также планирует запретить видеоигры, которые изменяют историю нацистов, имперской Японии или завоеваний варваров.
Согласно новым правилам, упомянутым в записке, видеоигры должны указывать "четкий пол" всех персонажей, а сюжеты не должны иметь расплывчатых или размытых моральных границ.
"Игры не могут искажать факты истории или умышленно провоцировать споры, а исторические персонажи с устоявшимися нарративами не могут быть переделаны", - говорится в записке.
Несколько недель назад китайское правительство также ограничило количество игровых часов, разрешенных детям. Согласно новым правилам, любителям игр в возрасте до 18 лет разрешено играть только в течение 1 ч.
Экстремисты используют популярные видеоигры и игровые чат-платформы для распространения ненависти. За три месяца исследователи ВВС обнаружили антисемитизм, расизм и гомофобию на платформах, где пользователи говорят о таких играх, как Call of Duty и Minecraft.
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