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В чатах компьютерных игр пропагандируют экстремизм

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В чатах компьютерных игр пропагандируют экстремизм
Созданный пользователями нацистский концлагерь в игре Minecraft / ВВС

Экстремисты используют популярные видеоигры и игровые чат-платформы для распространения ненависти.

За три месяца исследователи ВВС обнаружили антисемитизм, расизм и гомофобию на платформах, где пользователи говорят о таких играх, как Call of Duty и Minecraft. Об этом пишет ВВС.

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Исследователи говорят, что экстремистские нарративы повседневны в разговорах между геймерами и могут быть путем для радикализации.

"Для противодействия расистскому поведению мы баним игроков за расистские и ориентированные на ненависть имена, внедрение новых технологий и упрощение игрокам возможности сообщать об оскорбительном поведении", - заявили в ответ в Call of Duty.

Но исследователи также обнаружили экстремистские сценарии "ролевых игр" на разных платформах, которые позволяют игрокам создавать и публиковать собственные карты и среды. К ним относятся нацистские концлагеря и уйгурские лагеря для заключенных в играх Roblox и Minecraft.

В игре о вождении Roblox игрокам предлагали "стать расистами" и "убивать людей, принадлежащих к этническим меньшинствам, сбивая их на машине".

"Может, в них не играет огромное количество людей, но они позволяют экстремистам создавать ролевые игры, воплощать радикальные фантазии в интернете", - говорит Джейкоб Дэйви из Института стратегического диалога.

"Неустанно работаем, чтобы платформа оставалась безопасным пространством и с комбинацией машинного обучения, и командой из более чем 2000 модераторов. Круглосуточно следим за безопасностью, чтобы обнаруживать и быстро реагировать на любой неприемлемый контент или поведение", - отвечают в Roblox.

"Террористический или насильственный экстремистский контент строго запрещен нашими стандартами сообщества. Принимаем меры для удаления такого контента, если он появляется в системах", - говорят в Minecraft.

По мнению исследователей, экстремисты, возможно, обратились к игровым площадкам после того, как гиганты соцсетей ужесточили правила.

"Экстремисты потенциально нашли безопасные гавани для распространения своих идеологий или для более традиционной пропаганды - то, что они бы сделали несколько лет назад в Facebook, YouTube или Twitter. Онлайн-игры являются средством общения на основании общего хобби, в том числе и для экстремистов. Это способ для них установить контакт с единомышленниками, пообщаться и сформировать более прочные социальные связи. А это может быть действительно важно с точки зрения продвижения экстремистских идей в мире", - говорит Дэйви.

Японские ученые изготовили мебель, изменяющую цвет в зависимости от веса и пола человека, который ими пользуется. В зависимости от пола стул изменяет цвет на розовый или голубой. Если человек весит много для своего возраста и роста, стулья становятся ярко-красными.

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