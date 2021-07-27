Запад недооценивает угрозу безопасности Украины из-за "Северного потока-2" - что о нас пишет мировая пресса

Автор: DGP Вопреки заявлениям, американо-германское соглашение не гарантирует безопасность региона Центрально-Восточной Европы после завершения «Северного потока-2»

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"В борьбе против "Северного потока-2" Украина дает ЕС попробовать вкус европейской бюрократии", Politico, США

На прошлой неделе США и Германия объявили о сделке по скандальному российскому газовому проекту "Северный поток-2". После этого Украина положила на стол "Соглашение об ассоциации" с ЕС, а также еще два других, требующие срочных консультаций с Еврокомиссией и Германией.

Теоретически такие обсуждения дают Украине площадку, чтобы настаивать на санкциях, и остановить запуск трубопровода, или требовать более высокой финансовой компенсации, чем предложили Вашингтон и Берлин, а также более строгих гарантий.

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Однако в частном порядке многие официальные лица и дипломаты восхищались сообразительностью Киева. В 2009 году ЕС создал программу "Восточного партнерства", чтобы сделать бывшие советские государства, включая Украину, Грузию и Молдову, более европейскими посредством соглашений о ассоциации, и всеобъемлющих соглашений о свободной торговле.

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В ноте, которую глава МИД Украины Дмитрий Кулеба направил в ЕС, указывалось, что согласно статье 274 Соглашения об ассоциации" от 2014 года ЕС и его государства-члены обязаны "консультироваться и координировать" с Украиной вопросы "развития инфраструктуры" и "сотрудничать по вопросам, связанным с торговлей природным газом, и безопасностью поставок". А в соответствии со статьей 337, стороны обязались создать "эффективные механизмы для разрешения ситуаций потенциального энергетического кризиса в духе солидарности". Это важная формулировка, учитывая недавнее решение Суда ЕС, что солидарность имеет юридический вес в контексте энергетической политики.

Киев ситуацию с "Северным потоком-2" рассматривает как требование, чтобы ЕС придерживался собственных правил и заставлял членов придерживаться тех же стандартов, которые он требует от стремящихся к членству стран.

Киев ситуацию с "Северным потоком-2" рассматривает как требование, чтобы ЕС придерживался собственных правил и заставлял членов придерживаться тех же стандартов, которые он требует от стремящихся к членству стран

Эксперты говорят, что Запад недооценил угрозу безопасности, с которой столкнется Украина, если России больше не понадобится украинский трубопровод, который она использует для транзита газа в Европу. Устранение необходимости в этом трубопроводе потенциально устранит самое большое препятствие для президента Путина начать масштабную военную агрессию.

В то время, как главная цель Украины - убить "Северный поток-2", "Нафтогаз" предложил альтернативный подход, который обеспечил бы транзитные доходы Украины, предоставив торговцам газом из ЕС возможность, чтобы "Газпром" немедленно доставлял заказы на восточную границу Украины. Это будет означать, что газ, который транспортируется или хранится в трубопроводной системе Украины, будет принадлежать европейским потребителям "Газпрома", а не России.

"Нафтогаз" предложил альтернативный подход, который обеспечил бы транзитные доходы Украины, предоставив торговцам газом из ЕС возможность, чтобы "Газпром" немедленно доставлял заказы в Украину. Это будет означать, что газ, который транспортируется или хранится в трубопроводной системе Украины, будет принадлежать европейским потребителям "Газпрома", а не России

Такая стратегия вполне могла бы заручиться поддержкой стран ЕС, которые наиболее активно говорят о России как об угрозе безопасности - Польше, Литвы, Латвии и Эстонии.

Угрозы безопасности Украины не помешали более крупным западным державам поставить собственные интересы на первое место. Германия рассматривает "Северный поток-2" как важный коммерческий проект, способный снизить затраты страны на электроэнергию. А президент США Джо Байден, выступая против проекта трубопровода, воздерживается от введения санкций с целью его уничтожения, сославшись на важность восстановления отношений с Германией, которые пострадали при бывшем президенте Дональде Трампе. Советники Байдена считают, что тесные связи с Германией необходимы для выработки единой позиции Запада в отношении Китая. Эго они считают более важным соперником, чем Россия.

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После того, как Украина отказалась молчать о сделке между США и Германией по "Северному потоку-2", администрация Байдена наконец объявила дату обещанного летнего визита президента Украины Зеленского в Белый дом - 30 августа. Буквально в самые тихие летние дни, когда мало кто активничает в Вашингтоне. Сторонники Украины в Конгрессе жаловались, что Зеленский и Украина заслуживают большего, обвиняя Байдена в попытке помешать законодателям США напрямую услышать о тяжелом положении Украины.

"Союз двух скоростей. Центральная Европа заплатит за скидки для Западной", Dziennik Gazeta Prawna, Польша

Если "Северный поток-2" станет основным транспортным маршрутом в Европу, от этого выиграют Германия и Россия, а Центральная Европа оплатят этот праздник.

Одним из последствий строительства трубопровода будут выше цены в Центральной и Восточной Европе. Перенаправление поставок российского газа приведет к потерям в Чехии, Словакии и Польше. Кроме того, российская компания может в будущем использовать газопровод для транспортировки водорода, что может привести к тому, что "Газпром" станет доминировать в поставках другого сырья в Европу.

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден обещают гарантировать Украине статус транзитной страны еще на 10 лет после истечения текущего соглашения Киева с "Газпромом" в 2024 году. Но выполнение этих обещаний уже сегодня под вопросом. Если "Северный поток-2" станет основным маршрутом транспортировки российского газа в Европу, последствия будут далеко идущими.

В дополнение к увеличению зависимости Европы от России и ее ископаемых видов топлива, это может повлиять на цены на газ. Они будут ниже для западной части континента и выше для Центральной и Восточной Европы. От этого выиграют западноевропейские энергетические компании и Германия, которая станет газовым хабом для всей континентальной Европы. Но соседи Берлина будут платить больше, как конечные получатели поставок, идущих к ним через Германию. "Газпром" также выиграет от запуска трубопровода, получив новый инструмент давления на регион.

Самые большие убытки понесет Украина, утратив до $2 млрд ежегодно за транспортировку российского газа. Словакия и Венгрия также потеряют преимущества транзитного статуса. Украина в последние годы могла воздержаться от покупки газа напрямую у России, используя виртуальный реверс от западных соседей. Однако, если будет запущен трубопровод, доставка газа с Запада в Украину должна быть запущена физически, что будет стоить денег. В такой ситуации Москва может настаивать на ограничении экспорта газа с Запада в Украину. Альтернативой Киеву будет возвращение к прямой зависимости от России - согласие на соглашение, гарантирующее более низкие цены на газ в обмен на политические уступки.

Украина в последние годы могла воздержаться от покупки газа напрямую у России, используя виртуальный реверс от западных соседей. Однако, если будет запущен трубопровод, доставка газа с Запада в Украину должна быть запущена физически, что будет стоить денег. В такой ситуации Москва может настаивать на ограничении экспорта газа с Запада в Украину. Альтернативой Киеву будет возвращение к прямой зависимости от России - согласие на соглашение, гарантирующее более низкие цены на газ в обмен на политические уступки

"Европейский суд откинул притязания России", Bloomberg, США

Европейский суд по правам человека отклонил ходатайство России в применении обеспечительных мер в связи с предполагаемыми нарушениями Украиной конвенций в правах человека, сообщается на сайте суда.

Россия ранее потребовала от суда принять меры в соответствии со статьей 39 своего регламента.

Россия пытается заставить украинские власти отменить ограничения на использование русскоязычным населением страны их родного языка в школах, а также в СМИ и в интернете, а также положить конец тому, что Россия назвала водной блокадой Крыма. Суд заявил, что описанная Россией ситуация не связана с риском причинения непоправимого ущерба.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о важном шаге для судебной реформы в Украине, военном сотрудничестве между Украиной и Турцией, и еще большей концентрации власти в руках президента Заленского после отставки экс-главы МВД Арсена Авакова.