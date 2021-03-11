Жаловался на вздутие: у мужчины удалили 21-килограммовую опухоль

Операция прошла успешно. Над удалением работала команда хирургов. Фото: pixabay.com

В Турции к медикам одной из больниц города Трабзон с жалобами на вздутие живота обратился 52-летний мужчина. После обследования врачи удалили из его тела опухоль весом 21 кг.

Сейчас состояние здоровья больного хорошее, пишет СNN Türk.

"У пациента, который обратился к нам с жалобой на отек живота и газы, обнаружили гигантскую опухоль. Вместе с магистральными сосудами и мочеточником она полностью заполнила правую часть живота на 40 на 45 сантиметров", - сообщил его врач.

Операция прошла успешно. Над удалением работала команда хирургов.

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