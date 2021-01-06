Закрыли один из крупнейших борделей Европы

В штате борделя, работавшего с 70-х, насчитывалось около 60 человек. Фото: pixabay.com

В немецком Кельне закрылся один из крупнейших борделей Европы. Причиной стал локдаун из-за пандемии Covid-19.

В публичном доме "Паша" до карантина работали 60 женщин, которые самостоятельно арендовали помещения и платили налоги. Он находился в одиннадцатиэтажном здании на 120 номеров, пишут "Факты".

Кроме того, в штате борделя, который работал с 1970-х, насчитывалось около 60 человек – охранников, барменов, массажистов, парикмахеров, слесарей, поваров и уборщиц. У фирмы также были собственный ресторан, кофейня, прачечная, солярий и салон красоты. В начале сентября прошлого года собственники заявили о банкротстве.

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Проституция в Германии легальна с 2002 года. Проститутки проходят обязательные регулярные медицинские проверки, обязаны пользоваться презервативами, платят налоги и могут даже выдать чек. Годовой оборот отрасли составляет более €6 млрд. Работают легально около 400 тыс. женщин. 63% - из стран Южной и Восточной Европы. Сфера сексуальных услуг добивается отмены запретов на проституцию через карантин. В отрасли предостерегают, что проститутки вынуждены работать нелегально, что создаст большие риски. В Гамбурге и Дюссельдорфе состоялись демонстрации за открытие борделей.