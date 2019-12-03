Закроют месторождение эталонной нефти

Нефтяное месторождение Brent в Северном море закроют в 2020 году. Фото: УНН

Британо-голландская компания Royal Dutch Shell планирует в 2020 году полностью прекратить добычу нефти на месторождении Brent в Северном море. Запасы сырья там иссякнут через год.

Компания, как и многие другие представители этой индустрии, будет предоставлять преимущество более мелким месторождениям, сообщила газета The Wall Street Journal.

Royal Dutch Shell открыли Brent в 1971 году. Назвали в честь водоплавающей птицы - черной казарки (brent goose). Такая традиция компании - называть месторождения в честь морских птиц.

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В 1982 добыча сырья достиг своего пика. Добывали более 500 тыс. баррелей в день, что на тот момент было достаточно для того, чтобы в течение года обеспечивать энергией более половины домов в Великобритании. В конце века добыча пошла на спад. Была слишком дорогой, чтобы конкурировать с добычей в других регионах.

В конце 1980-х нефть сорта Brent стала эталоном, по которому до сих пор формируется ценообразование для многих других сортов топлива.

Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократился вдвое.