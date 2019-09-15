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воскресенье, 15 сентября 2019 09:15

После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза

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После атаки дронов производство нефти в Саудовской Аравии сократилось в два раза
В Саудовской Аравии загорелось 5 заводов

Беспилотники йеменских повстанцев совершили крупнейшую за 10 лет атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Добыча нефти в стране сократился вдвое.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Два объекта нефтяной компании Saudi Aramco атаковали беспилотники. Дроны со взрывчаткой атаковали объекты ночью 14 сентября.

После атаки добыча нефти в Саудовской Аравии сократился вдвое, утверждают источники Bloomberg и Reuters. После атаки компания сократила добычу на пять миллионов баррелей. Это около 50% суточной добычи нефти в Саудовской Аварии и около 5% - в мире.

Ответственность за нападение взяли повстанцы-хуситы из Йемена. Они заявили, что при атаке было использовано 10 беспилотников и она стала ответом на участие Саудовской Аравии в йеменском вооруженном конфликте.

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Как пишет Bloomberg, нынешняя атака на нефтяные месторождения Саудовской Аравии стала крупнейшей за последние 10 лет.

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Дата
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