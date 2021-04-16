Законодательно установили 8-часовой рабочий день

Памятник в честь 8-часового рабочего дня в австралийском Мельбурне / Wikipedia

17 апреля 1919-го во Франции издан закон о введении 8-часового рабочего дня.

Впервые о 8-часовой рабочий день заговорили в Великобритании в XIX в. В 1847 году женщинам и детям в Англии позволили 10-часовой рабочий день. Французские рабочие получили 12-часовой рабочий день после в 1848 году.

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Сокращение рабочего дня и улучшения условий труда были частью общих протестов ранних организаций профсоюзов. Большинству работников пришлось ждать до начала или середины ХХ века, чтобы их требования были закреплены законами.

3 апреля 1919-го Испания стала первой страной, которая ввела универсальный закон, действующий для всех видов работ, ограничив рабочий день максимум 8-я часами. Впоследствии схожие законы были приняты в других странах Европы, обеих Америк и части стран Азии, в Австралии и Океании.