Закончилась война в Европе

Подписание Парижского договора. Картина американского художника Бенджамина Веста, 1783 год / Wikipedia

14 января 1784-го Континентальный конгресс США ратифицировал Парижский мирный договор с Великобританией, положивший конец войне за независимость Америки.

В документе, который известен как "Второй Парижский договор", потому что "Парижским договором" тогда называли соглашение, положившее конец Семилетней войне в Европе 1763-го, Великобритания официально согласилась признать независимость своих 13 бывших колоний в качестве новой страны - США.

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Кроме того, договор установил границы между Штатами и тем, что осталось от Британской Северной Америки. Обе стороны согласились гарантировать выплату кредиторам другой страны долгов, понесенных во время войны, и освободить всех военнопленных.

США пообещали вернуть земли британским владельцам, конфискованные во время войны, прекратить дальнейшую конфискацию британской собственности и уважать собственность, оставленную британской армией на берегах Америки, включая рабов.

Несмотря на соглашение, многие из этих вопросов оставались предметом разногласий между странами в послевоенные годы. Британцы не оставили свои форты, как обещали, а попытки английских купцов взыскать долги с американцев были безуспешными.

Суды в штате Массачусетсе до 1786-го были забиты делами о долгах, и фермеры подняли даже бунт, известный как Восстание Шея, которое показало способность новой страны поддерживать закон и порядок в своих границах.