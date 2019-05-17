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суббота, 18 мая 2019 02:24

Заказал онлайн контейнер: мужчину "кинули" с жильем за $ 128
5

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Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома транспортном контейнере на обочине дороги
Фото: at5.nl
Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома транспортном контейнере на обочине дороги
Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома транспортном контейнере на обочине дороги
Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома транспортном контейнере на обочине дороги
Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома транспортном контейнере на обочине дороги

Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома, транспортный контейнер на обочине дороги.

Заплатил за него £ 100 ($ 128). В объявлении указывали, что это "чистый дом с отдельным туалетом", сообщает AT5.

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Пострадавший бронировал жилье через Airbnb. Импровизированные "апартаменты" состояли из матраса с подушками на полу и биотуалета.

"Мы уже три раза проехали мимо этого контейнера в такси в поисках нужного места. Думали: "Это просто не может быть им". Но когда вышли из такси, это оказалось правдой. Открыли дверь, посмотрели внутрь, закрыли дверь и ушли. Заселились в гостиницу", - рассказал Бен Спеллер.

Номер в отеле обошелся туристу еще в £ 230. Сервис Airbnb вернул британцу деньги за жилье и компенсировал расходы на гостиницу.

Узнать, кем же был мошенник, не удалось. Они удалили с сайта все упоминания о хозяине-аферисте.

На Буковине семьи переселенцев из Донбасса третий год живут в недостроенном общежитии, не сдан в эксплуатацию. Реконструкцию заброшенного здания в селе Михайловка начали за средства Евросоюза, но так и не завершили.

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