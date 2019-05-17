Заказал онлайн контейнер: мужчину "кинули" с жильем за $ 128

Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома, транспортный контейнер на обочине дороги.
Заплатил за него £ 100 ($ 128). В объявлении указывали, что это "чистый дом с отдельным туалетом", сообщает AT5.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пожаловался на аферистов, которые прикрываются его именем
Пострадавший бронировал жилье через Airbnb. Импровизированные "апартаменты" состояли из матраса с подушками на полу и биотуалета.
"Мы уже три раза проехали мимо этого контейнера в такси в поисках нужного места. Думали: "Это просто не может быть им". Но когда вышли из такси, это оказалось правдой. Открыли дверь, посмотрели внутрь, закрыли дверь и ушли. Заселились в гостиницу", - рассказал Бен Спеллер.
Номер в отеле обошелся туристу еще в £ 230. Сервис Airbnb вернул британцу деньги за жилье и компенсировал расходы на гостиницу.
Узнать, кем же был мошенник, не удалось. Они удалили с сайта все упоминания о хозяине-аферисте.
На Буковине семьи переселенцев из Донбасса третий год живут в недостроенном общежитии, не сдан в эксплуатацию. Реконструкцию заброшенного здания в селе Михайловка начали за средства Евросоюза, но так и не завершили.
Комментарии