Заказал онлайн контейнер: мужчину "кинули" с жильем за $ 128

Фото: at5.nl

Британец Бен Спеллер снял в Амстердаме вместо дома, транспортный контейнер на обочине дороги.

Заплатил за него £ 100 ($ 128). В объявлении указывали, что это "чистый дом с отдельным туалетом", сообщает AT5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский пожаловался на аферистов, которые прикрываются его именем

Пострадавший бронировал жилье через Airbnb. Импровизированные "апартаменты" состояли из матраса с подушками на полу и биотуалета.

"Мы уже три раза проехали мимо этого контейнера в такси в поисках нужного места. Думали: "Это просто не может быть им". Но когда вышли из такси, это оказалось правдой. Открыли дверь, посмотрели внутрь, закрыли дверь и ушли. Заселились в гостиницу", - рассказал Бен Спеллер.

Номер в отеле обошелся туристу еще в £ 230. Сервис Airbnb вернул британцу деньги за жилье и компенсировал расходы на гостиницу.

Узнать, кем же был мошенник, не удалось. Они удалили с сайта все упоминания о хозяине-аферисте.

На Буковине семьи переселенцев из Донбасса третий год живут в недостроенном общежитии, не сдан в эксплуатацию. Реконструкцию заброшенного здания в селе Михайловка начали за средства Евросоюза, но так и не завершили.